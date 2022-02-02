В Приморье горнолыжный курорт могут построить с использованием "дальневосточной концессии"

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Проект создания горнолыжного курорта в Арсеньеве в Приморье планируется реализовать с использованием механизма дальневосточной концессии, сообщила в среду пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам совещания о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края под руководством полпреда Юрия Трутнева.

"Презентован проект по созданию горнолыжного курорта на базе краевой школы олимпийского резерва "Белая гора" в городе Арсеньеве. Проектом предполагается объединение краевой горнолыжной базы и базы "Салют", расположенной у подножия горы Обзорной, в единый горнолыжный курорт. Планируется применение механизма "дальневосточная концессия", - говорится в сообщении.

Здесь планируется строительство горнолыжного курорта с гостиницами, продлением трасс в два раза. Первая часть проекта предусматривает почти 11 км, вторая - до 29 км горнолыжных трасс. "Делаем дорогу Осиновка - Рудная пристань, готовы рассмотреть вопрос по железнодорожному транспорту, чтобы жителям и гостям края было удобно добираться до места отдыха", - процитировала пресс-служба губернатора Олега Кожемяко.

Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что соглашение о реализации проекта планируется подписать на Восточном экономическом форуме в сентябре. К реализации проекта планируется приступить в 2023 году.

Усовершенствованный механизм ГЧП, который Минвостокразвития РФ назвало арктической и дальневосточной концессиями, направлен на возведение объектов инфраструктуры и затрагивает интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. Ранее Минвостокразвития предложило структурировать реализацию комплексных концессионных проектов в формате одного окна от момента концептуального одобрения до выхода распоряжения правительства РФ о заключении концессионного соглашения, а также далее до полной его реализации.