Россияне рассказали, что влияет на их решение о принятии предложения о работе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Наличие ДМС, питания и корпоративного такси влияет на принятие предложения работодателя у 38% соискателей в категории топ-менеджмента. Об этом сообщается в результатах опроса международной software-платформы по управлению наземным транспортом Gett совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного среди 1 400 представителей топ-менеджмента на hh.ru.

Как показал опрос, большинство респондентов (80%) готовы воспользоваться услугами корпоративного такси. При этом влияние дополнительных условий, таких как ДМС, питание, корпоративное такси, на принятие предложения от работодателя отмечают 38%. А удобное расположение офиса становится решающим фактором при принятии решения о трудоустройстве для 35% респондентов. Таким образом, наличие корпоративного транспорта становится важным аспектом при выборе компании-работодателя. Чтобы добраться в офис, собственным транспортом пользуется 42% опрошенных кандидатов, общественным - 46%, такси - 7%. Среди тех, кто ездит на работу на такси, 90% делают это каждый или почти каждый день.

"Корпоративное такси - востребованный сервис среди руководителей <...>. Поэтому наличие такой услуги становится конкурентным преимуществом: ценные кадры охотнее выбирают компании, которые включают такую опцию в соцпакет", - отметил генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.

Вакансии и транспорт

По данным hh.ru, в течение 2021 года в стране было открыто больше 2 400 вакансий, где среди прочего компания предлагает будущим сотрудникам оплату такси. По сравнению с 2020 годом количество таких предложений в России выросло в 2,4 раза.

По количеству таких предложений лидируют Москва (19% от общего числа вакансий, предлагающих в условиях работы оплату такси), Санкт-Петербург (5%) и Краснодарский край (4%).

Чаще всего оплачивать сотрудникам такси предлагают компании из отраслей "Розничная торговля" (20%), "Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг" (12%) и "Информационные технологии, системная интеграция, интернет" (11%). Реже всего такие предложения можно встретить в отраслях "Тяжелое машиностроение", "Химическое производство, удобрения" и "Нефть и газ" (это буквально единичные случаи).

Как правило, речь идет об оплате проезда в ночные часы работы, также в некоторых случаях компании готовы компенсировать затраты на поездки, связанные с профессиональными обязанностями (например, встречи с клиентами и партнерами).