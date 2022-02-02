Турецкий консорциум планирует построить в Приморье элеватор и производить лапшу и бисквиты

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Консорциум турецких компаний Selva Gida и IMAS планирует построить в Приморье элеватор для единовременного хранения 100 тыс. тонн зерновых и запустить производства макарон, лапши быстрого приготовления и бисквитов. Об этом сообщила в среду пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам совещания о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края по руководством полпреда Юрия Трутнева.

"Консорциум турецких компаний Selva Gida и IMAS планирует построить на территории Приморского края элеватор для единовременного хранения 100 тыс. тонн зерновых, а также запустить производственные мощности: две линии по изготовлению муки и линию по производству макарон, лапши быстрого приготовления, бисквитов. Поставщиками сырья станут сельскохозяйственные предприятия Алтайского края и дальневосточные сельхозтоваропроизводители. Основными рынками сбыта продукции проекта станут страны АТР", - говорится в сообщении.

Туризм, логистика, лесопереработка

Также обсуждались планируемые к реализации в Приморье проекты в сфере туризма, лесопереработки, логистики. Так, один из крупнейших в мире холдингов по производству древесных плит Kronospan планирует создать производство ОСБ плит мощностью 0,6 млн куб. м плит в год, производство пиломатерилов, ДСП/ЛДСП и фанеры, перерабатывая более 1 млн куб. м низкосортной балансовой древесины. Сейчас в крае такие крупные мощности по переработке балансовой низкосортной древесины отсутствуют.

"Проекты по обработке древесины и созданию строительных материалов важны для Дальнего Востока. Стоимость жилья может быть только ниже тогда, когда будет ниже стоимость строительных материалов", - цитирует пресс-служба Трутнева. Компания "Мантера Групп" реализует проект туристического кластера и тематического парка развлечений на острове Русский. В интегрированном развлекательном курорте "Приморье" предполагается строительство нескольких отелей с казино мирового уровня, создание гольф-парка, конгрессно-выставочного центра, шоппинг-молла с развитой туристической и спортивной инфраструктурой, идет разработка мастер-плана игорной зоны "Приморье".

Корпорация "Технониколь" планирует создать новую производственную площадку для развития производств компании и увеличения ассортимента и объемов поставки продукции на внутренний и экспортный рынки стран АТР. В частности, компания построит завод по производству битумных материалов и мастик, завод по вторичной переработке полимеров и производству панелей XPS, логистический распределительный центр. Компания "Фрейт Вилладж Приморский", резидент ТОР "Михайлоский", представила проект по строительству терминально-логистического центра "Приморский" у станции "Воздвиженский" в Уссурийском городском округе. Мощность центра составит 300 тыс. TEU в год, разработан бизнес-план, идет подготовка комплекта документов для расширения границ ТОР "Михайловский".

Кроме того, в крае планируется создать мультимодальный транспортно-логистический центр "Артем", который повысит эффективность работы портов Дальнего Востока и будет способствовать обеспечению Северного завоза за счет вывода с территории портов операций, не связанных с перевалкой с морского транспорта.