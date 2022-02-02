Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о перемещении опасных отходов в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в среду ратифицировал соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Соглашение подписано в Чолпон-Ате в августе 2019 года. Документ регулирует отношения, связанные с трансграничным перемещением опасных отходов, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли стран союза. Соглашение позволит установить единый порядок перемещения опасных отходов по территории ЕАЭС.

"В государствах - членах ЕАЭС осуществляются контроль и надзор за трансграничным перемещением отходов в соответствии с законодательством государств-членов, не допускается трансграничное перемещение отходов с целью их захоронения и (или) обезвреживания. Трансграничное перемещение отходов осуществляется на основании заключения, выдаваемого компетентным органом по единой форме, утверждаемой Евразийской экономической комиссией", - говорится в заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

Отмечено, что требования к порядку трансграничного перемещения отходов, не указанные в этом соглашении, а также к перевозчику и порядку реализации мероприятий по предотвращению и устранению аварийных ситуаций, возмещению ущерба, причиненного здоровью человека и окружающей среде определяются законодательством государств - членов ЕАЭС.

После ратификации Мажилисом соглашение о перемещении опасных отходов по территории ЕАЭС поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.