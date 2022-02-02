ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства компании Троценко о покупке "Воркутаугля"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила на два месяца срок рассмотрения ходатайства компании "Русская энергия", основным учредителем которой является владелец корпорации AEON Роман Троценко, о покупке "Воркутаугля". Об этом сообщило антимонопольное ведомство.

"ФАС продлила на два месяца срок рассмотрения ходатайства ООО Группы "Русская энергия" о приобретении 100% голосующих акций АО "Воркутауголь", - говорится в сообщении. - Антимонопольная служба запросила у организаций дополнительную информацию, чтобы всесторонне оценить влияние сделки на российский рынок коксующегося угля".

В начале декабря сообщалось, что горно-металлургическая компания "Северсталь" подписала с компанией "Русская энергия" обязывающее соглашение о продаже своего угольного актива "Воркутауголь" за 15 млрд рублей. В "Северстали" отмечали, что ожидают закрытия сделки в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны ФАС, а также выполнения прочих условий.

О сделке

Как пояснял Троценко журналистам в середине декабря, AEON может использовать как перерабатывающие мощности "Воркутаугля", так и высокопрофессиональные кадры "Воркутаугля" для работы на севере.

В корпорацию входит компания "Северная звезда", которая реализует проект строительства каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения на севере Красноярского края. Проект кластера включает создание угольного разреза, строительство обогатительной фабрики и необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта "Енисей", автодороги, электростанции и аэродрома.

В свою очередь, гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в начале декабря говорил, что продажа "Воркутаугля" позволит компании сконцентрироваться на реализации стратегии, ориентированной на развитие сталелитейных и железорудных активов и последовательное снижение углеродного следа.

О компаниях

Соучредители компании "Русская энергия" - владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко (70%) и Андрей Тясто (30%).

"Воркутауголь" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России. В состав компании входят четыре шахты, один разрез и обогатительная фабрика.