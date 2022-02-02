Выработка электроэнергии в РФ в январе выросла на 3,7%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в январе 2022 года увеличилось на 3,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 111 млрд кВт·ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Энергопотребление за первый месяц 2022 года возросло в годовом выражении на 3,8%, до 108,6 млрд кВт·ч.

Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 109,4 млрд кВт·ч, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

Экспорт электроэнергии из России в январе 2022 года увеличился на 17,9% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 2,9 млрд кВт·ч.

В частности, в страны СНГ было поставлено 200 млн кВт·ч, а вне СНГ - 2,7 млрд кВт·ч.

По данным ЦДУ ТЭК, за первый месяц 2022 года Россия импортировала 0,4 млрд кВт·ч электроэнергии.