Добыча нефти в России в январе 2022 года выросла на 7,9%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе 2022 года увеличилась на 7,9% по сравнению с январем 2021 года, до 42,528 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в январе увеличила добычу нефти на 4,5%, до 15,66 млн тонн. Добыча "Лукойла" за тот же период выросла на 12,9%, до 6,88 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в январе нарастил добычу на 15,2%, до 5,17 млн тонн. Компания "Газпром нефть" за месяц добыла 4,93 млн тонн, что на 4,1% выше показателя годом ранее.

Добыча "Татнефти" в январе увеличилась на 10,8%, до 2,44 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,997 млн тонн нефти (- 4,4%). Операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата на 10,5%, до 1,075 млн тонн.

Также из данных ЦДУ ТЭК следует, что экспорт нефти из России в январе 2022 года вырос на 8% по сравнению с январем 2021 года, до 20,2 млн тонн.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вследствие чего снижались и поставки за рубеж. Однако страны соглашения постепенно смягчают ограничения и восстанавливают добычу нефти.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе увеличился на 13,3% и составил 19,755 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье за отчетный период упал на 64,1%, до 0,461 млн тонн.

Транзит нефти в январе сократился на 2,4%, до 1,23 млн тонн. На внутренний рынок поставлено 25,52 млн тонн нефти, что на 9,4% больше, чем в январе 2021 года.