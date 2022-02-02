Прокачка газа по "Ямалу-Европе" осталась близка к нулю

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прямая прокачка газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" по-прежнему остается близкой к нулю, несмотря на бронирование "Газпромом" мощностей трубы на ночные часы. Это следует из данных платформы GSA Platform.

Физический поток газа по трубопроводу пошел лишь в последний забронированный час и составил порядка 1,6 тыс. куб. м. При этом реверс газа по "Ямалу - Европе" из Германии в Польшу также остановился.

Накануне "Газпром" спустя 43 дня впервые забронировал прямую прокачку газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа". Газ объемом 12,5 млн куб. м должен был пойти по трубе в период с 00:00 до 08:00 мск 2 февраля.

"Газпром" также понизил номинации на транзит газа через Украину на сегодня - до 90,9 млн куб. м с ранее объявленных 102,9 млн куб. м, следует из данных компании "Оператор ГТС Украины".

О ситуации с прокачкой

"Газпром" прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу "Ямал - Европе" в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. "Газпром" также указывал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину.

В "Газпроме" неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. При этом "Газпром" не забронировал на февраль прокачку газа по "Ямалу - Европе". Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по данному газопроводу вновь, как и в декабре, будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования.