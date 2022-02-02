МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Логистическая платформа "Яндекс. Маршрутизация" начала работу в ОАЭ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс. Маршрутизация" - платформа для управления логистикой на последней миле - начала работу в ОАЭ. Ретейлеры в регионе смогут автоматически планировать маршруты с учетом 200 операционных параметров и ограничений, включая специфику местной адресной системы, когда точные адреса получателей неизвестны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что технология автоматического планирования маршрутов позволяет оптимальным образом распределять заказы между курьерами и находить лучший маршрут для каждого. Платформа дает возможность строить маршруты с учетом габаритов грузов, вместимости транспорта, допустимого времени доставки, пропускной способности складов.

В компании добавили, что дополнительный модуль сервиса планирования позволяет компании-продавцу запросить у покупателя уточнение места доставки с помощью отметки на карте. Полученные данные учитываются при автоматическом построении маршрутов, что позволяет сократить число ручных операций и ошибок.

"Основная проблема, с которой сталкиваются местные компании при перевозке товаров, - это неточный или неполный адрес назначения. Если добавить сюда относительно большое количество возвратов (а мы видим, что здесь возвращают порядка 40% отправлений), становится понятно, что оптимизация маршрутов доставки может значительно увеличить эффективность курьерской доставки в ОАЭ", - приводятся в сообщении слова регионального директора "Яндекс. Маршрутизации" MENA Владимира Нестерова.