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"Татнефть" в январе увеличила добычу нефти на 10,8%

Добыча сверхвязкой нефти в январе составила 313,3 тыс. тонн

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Татнефть" в январе 2022 года нарастила добычу нефти на 10,8% в годовом выражении - до 2,44 млн тонн, следует из сообщения компании.

Добыча сверхвязкой нефти в январе составила 313,3 тыс. тонн (+12,3 тыс. тонн).

Нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в январе увеличил переработку на 35,8%, до 1,42 млн тонн. По итогам первого месяца года "Танеко" произвел 1,47 млн тонн нефтепродуктов, что почти на 50% больше, чем в январе 2021 года. В том числе выпуск бензина составил 156 тыс. тонн (+56%), дизельного топлива - 667,8 тыс. тонн (+38%).

Кроме того, в январе предприятия "Татнефти" в новом бурении построили 37 скважин и сдали их в эксплуатационном бурении. За пределами Республики Татарстан ведется бурение поисково-разведочной скважины в Самарской области - для "Татнефть-Самара".

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