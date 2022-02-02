"Сибантрацит" увеличит поставки продукции в Китай на треть в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Сибантрацит", российский лидер по производству высококачественного антрацита и металлургического угля, в 2022 году увеличит на треть поставки на главный экспортный рынок, в Китай, - до 11 млн тонн угля, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сибантрацита".

"В 2022 году группа "Сибантрацит" планирует увеличить продажи в Китай более чем на 30%. Китайским потребителям будет реализовано свыше 11 млн тонн угля", - сообщили в пресс-службе.

Китай является крупнейшим рынком сбыта "Сибантрацита" - доля Китая в общем объеме реализации продукции составляет 38% по итогам 2021 года. В 2021 году объем экспорта в Китай составил 8,4 млн тонн, что на 28% больше, чем в 2020 году.

Группа "Сибантрацит" занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита Ultra High Grade и является крупнейшим в России производителем металлургических углей. Ранее ТАСС сообщал, что объем добычи группой компаний "Сибантрацит" вырос на треть в 2021 году по сравнению с 2020 годом - до 22,64 млн тонн. На экспорт по итогам 2021 года было направлено более 90% продукции - 22,32 млн тонн.