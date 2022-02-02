Ветряные и солнечные станции в январе вдвое нарастили выработку электроэнергии в России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ветряные и солнечные электроэнергии по итогам января 2022 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с таким же периодом годом ранее на 102,8%, до 658,9 млн кВт⋅ч, говорится в сообщении "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

В то же время ВИЭ-генерация в общей структуре выработки ЕЭС России составила 0,6%.

Ветряные станции за первый месяц текущего года произвели 598,9 млн кВт⋅ч, что в 2,2 раза превышает показатель января 2021 года, и в 14 раз больше, чем в январе 2020 года. Солнечные станции выработали 60,1 млн кВт⋅ч, превысив показатели января 2021 года и 2020 года на 7,3% и 40,6% соответственно.