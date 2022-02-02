Group-IB обнаружила в сети около 13 тыс. предложений о продаже сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Эксперты Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели около 13 тыс. предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутником М". Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12,8 тыс. предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутником М". Всего же за последние три месяца - с ноября 2021 года по январь 2022 года - количество подобных незаконных предложений превысило 110 тыс. Для сравнения, в сентябре - октябре 2021 года их было чуть более 3 тыс.", - отметили в компании.

По словам экспертов Group-IB, чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, а также на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах.

"Предложений стало значительно больше, а вот цены по сравнению с осенью немного "просели". В настоящее время цена за "комбо-вариант" - сертификат + QR-код - варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, также можно приобрести отдельно QR-код примерно за 2 тыс. рублей. Сертификатов с зарубежными вакцинами по-прежнему довольно много, выбор большой - чаще всего предлагают Pfizer, AstraZeneca, Modernа, AD26.COV2-S от Janssen. Из нового, что появилось на подпольном рынке, это предложения о продаже якобы официальных сертификатов о вакцинации для детей вакциной "Спутник М" - их стоимость начинается от 7 тыс. рублей", - пояснил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Новый способ мошенничества

Также, по данным компании, CERT-GIB (Центр реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB) зафиксировал новый способ мошенничества на тему COVID-19. В социальных сетях и на сервисах для знакомств злоумышленники предлагают купить поддельный сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Для этого нужно зайти в телеграм-бот, используя полученный "пригласительный код" для доступа к нему. После ввода кода бот предлагает жертве обширный список услуг: приобретение сертификатов о вакцинации и сертификата, переболевшего якобы с отметкой в реестре, положительные и отрицательные ПЦР-тесты через официальные клиники, а также возможность пополнить свой "кошелек".

Стоимость получения сертификата о вакцинации вакциной "Спутник V" с QR-кодом и с проводкой в реестр составляет 9 990 рублей, а "Спутника Лайт" - 7 990 рублей. Больше всего придется отдать за сертификат переболевшего - 14 990 рублей. Положительный ПЦР-тест стоит 1 990 рублей, отрицательный ПЦР-тест - 1 290 рублей, "липовый" ПЦР-тест - 990 рублей.

"После выбора нужной услуги бот генерирует счет и предлагает ее оплатить переводом на электронный кошелек физлица. Естественно, деньги уйдут злоумышленникам, и "услуга" не будет предоставлена. При этом жертва, вероятнее всего, не станет заявлять о мошенничестве, поскольку ей тогда придется признаться в намерениях обойти закон", - пояснила старший аналитик CERT-GIB Юлия Зинган.

Эксперты Group-IB напоминают, что подделка официальных документов, их приобретение, а также использование заведомо подложных документов, в том числе сертификатов о вакцинации, относится к уголовному преступлению - ст. 327 УК РФ. Кроме проблем с законом, велики риски, что покупатели поддельных сертификатов столкнутся с мошенниками, которые похищают деньги или данные банковских карт, добавили в компании.