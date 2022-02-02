Свердловские власти намерены построить по ГЧП корпус больницы и реконструировать гостиницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют заключить два концессионных соглашения на строительство операционного корпуса для региональной клинической больницы № 1 и реконструкцию гостиницы "Исеть" в центральной части Екатеринбурга, которая является памятником конструктивизма. Концессии могут быть заключены с частными партнерами, в настоящее время ведутся переговоры, сообщил в среду журналистам замгубернатора региона Дмитрий Ионин.

"Сегодня есть подходы на концессионные инициативы, <...> по крупному строительству девятиэтажного операционного корпуса первой областной больницы, там около 12 млрд рублей стоимость проекта. Сейчас мы рассматриваем параметры, смотрим, насколько это реально. <...> [Выйдем на концессию] в случае, если согласуем финансовую модель", - сказал он на бизнес-завтраке Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

По словам Ионина, руководство областной больницы давно искало возможности для строительства этого операционного блока, однако сталкивалось с проблемой высокой стоимости объекта. Поэтому модель государственно-частного партнерства (ГЧП) может быть выходом из сложившейся ситуации. На примере этого объекта власти рассчитывают реализовать в регионе концессию в сфере здравоохранения.

Замгубернатора также добавил, что в настоящее время стороны находятся в процессе переговоров. Они должны завершиться до 1 июля, в течение этого времени сторонам необходимо привести в соответствие финансовую модель будущего строительства.

Также власти планируют заключить концессию на реконструкцию гостиницы "Исеть" в центральной части Екатеринбурга, которая является памятником конструктивизма, считается одним из символов города и находится в почти неэксплуатируемом состоянии. Как отметил Ионин, интерес проявил инвестор "Деловой дом на Архиерейской", в настоящее время ведутся переговоры.

Гостиница "Исеть" - памятник культуры федерального значения. Объект входит в состав жилого комплекса "Городок чекистов", который был построен в 1929-1936 годах в стиле конструктивизма. Гостиница представляет собой одиннадцатиэтажное здание, которое в 30-е годы было общежитием. В настоящее время в здании используется только первый этаж, остальные нуждаются в ремонте.