В Благовещенске по проекту "Дальневосточный квартал" жильем обеспечат 17 тыс. человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 17 тыс. человек смогут приобрести квартиры в домах в Благовещенске, построенных с использованием механизма господдержки по программе "Дальневосточный квартал". Власти Приамурья определили площадку по строительство микрорайона общей площадью 100 га, сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

Проект, которые планируется реализовать в рамках программы "Дальневосточный квартал", обсуждались на совещании по развитию городов, которое провел министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время рабочей поездки в Амурскую область.

"Плацдармом для реализации пилотного проекта может стать Северный жилой район Благовещенска. Общая площадь застройки составит около 100 га. Более 555 тыс. кв. м доступного и комфортного жилья построят с использованием механизмов господдержки - стройплощадка войдет в территорию опережающего развития (ТОР). В новые квартиры смогут переехать более 17 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Сроки реализации проекта - до 2028 года.

"Количество метров, которые будут построены, естественным образом окажет воздействие на рынок жилья и на цены, которые должны стать доступными для людей. Важно четко задать правила игры - чтобы "дальневосточный квартал" стал комфортным местом для жизни", - цитирует пресс-служба слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Отмечается, что глава Минвостокразвития поручил обратить внимание на строительство арендного жилья. По его словам, с учетом спроса на трудовые ресурсы аренда может стать хорошим стартовым механизмом для людей, которые приезжают работать на амурских предприятиях, а также для студентов.

"Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа (ДФО) современных жилых кварталов с комфортной городской средой.