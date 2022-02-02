Продажи лекарств в российских аптеках за год снизились на 7,7%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Продажи лекарственных средств в российских аптеках в 2021 году снизились на 7,7% по сравнению с 2020 годом - до 4,6 млрд упаковок. Об этом говорится в докладе DSM Group.

"Совокупно за год потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,6 млрд упаковок, что на 7,7% меньше, чем в 2020 году", - говорится в документе.

По данным аналитиков, объем коммерческого рынка лекарств по итогам 2021 года вырос на 3,4% относительно 2020 года - до 1,2 трлн рублей. В декабре 2021 года объем рынка вырос на 8,2% по сравнению с ноябрем 2021 года, но снизился на 4,7% по сравнению с декабрем 2020 года и составил 111,5 млрд рублей.

Объем реализации лекарственных препаратов в натуральных единицах измерения в декабре составил 410,6 млн упаковок, что на 7,8% больше, чем месяцем ранее, и на 11,7% меньше, чем в декабре прошлого года. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в декабре 2021 года выросла на 0,4% по сравнению с ноябрем того же года и на 8% по сравнению с декабрем 2020 года и составила 271,4 рубля, отметили в компании.

Структура коммерческого рынка лекарств в декабре 2021 года изменилась в пользу дорогостоящих препаратов по сравнению с декабрем 2020 года. Доля лекарств с ценой выше 500 рублей выросла на 3,2% - до 51,3%. По итогам декабря 63,9% реализованных препаратов в натуральных единицах измерения было произведено на территории России, однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 45,4%, отметили в DSM Group.