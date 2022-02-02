Жители Иркутской области из-за майнинга стали тратить в четыре раза больше электроэнергии

ИРКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Энергетики Иркутской области зарегистрировали в 2021 году четырехкратный рост потребления электроэнергии населением по сравнению с 2020 годом из-за "серого" майнинга. Об этом в среду сообщил журналистам директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской электросетевой компании Евгений Вечканов.

Жители Иркутской области массово устанавливают майнинговые фермы у себя дома и на дачах. Нагрузка на электросети растет, это приводит к частым аварийным отключениям. При этом фактически жители занимаются предпринимательской деятельностью, но платят за электричество по тарифам для населения, которые в четыре раза ниже коммерческих.

"В целом за 2021 год выявлен по группе "население" четырехкратный рост потребления относительно 2020 года. Если понаблюдать за ценой основных криптовалют, то серьезнейший рост цены начался с ноября 2020 года и показал серьезные тенденции в 2021 году, плюс запрет [майнинга] в Китае. Эти факторы усугубили ситуацию, и четырехкратный рост относительно 2020 года мы видим", - сказал Вечканов.

Генеральный директор Байкальской энергетической копании Олег Причко подтвердил, что рост связан с майнигом. Говоря о масштабах его распространения, он сообщил, что только в первой половине января в Иркутск прибыли семь самолетов Боинг-737, которые были полностью загружены майнинговым оборудованием. "Сплошь идут фуры, перевозящие из Китая оборудование, ставшее не нужным там из-за запрета. Там стало много практически бесплатного оборудования, и оно мигрирует в Иркутскую область", - добавил Причко.

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Жбанов рассказал, что есть случаи, когда майнинговое оборудование жители региона устанавливают даже в собачьих будках. "Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьезная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду", - сказал он.

Хищения

Растет количество хищений оборудования для майнинга. В 2021 году в области было зарегистрировано 344 таких преступления, ущерб составил 160 млн рублей, 54 хищения было раскрыто, к уголовной ответственности привлечены 66 человек.

"Если в 2020 году раз-два в месяц были хищения, то в 2021 году эта ситуация носила в первой половине года еженедельный характер, а сейчас практический каждый день регистрируется данный вид преступлений. <…> За январь [2022 года] зарегистрировано 51 преступление, восемь из них раскрыто", - сказал Жбанов.

Стали появляться организованные преступные группы, специализирующиеся на хищениях майнингового оборудования. В 2021 году правоохранительные органы Иркутской области пресекли деятельность шести таких групп.

Решения проблемы

Мнения экспертов насчет того, как устранить теневой майнинг, разделились. Как считает Жбанов, необходим запрет на майнинг криптовалюты. Вечканов, в свою очередь, полагает, что эту деятельность следует на законодательном уровне признать предпринимательской, с нее должны уплачиваться налоги, а услуги энергосбытовых компаний оплачиваться по коммерческим тарифам.

По мнению Вечканова, также нужно создать условия, в которых майнеры не будут нагружать сети, снабжающие электроэнергией население. Фермы, имеющие промышленные масштабы, должны быть присоединены к промышленным сетям. "Что делать с физическими лицами? Я думаю, рынок в этой части должен подстроиться, должны быть созданы розничные майнинг-отели, созданы условия, чтобы физлица перешли в официальную плоскость", - добавил он.

В октябре 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию. Предложение было связано с резким ростом потребления электроэнергии населением региона и выросшей нагрузкой на сети.

Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом было сказано в докладе регулятора 20 января 2022 года. Также предложено установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами Российской Федерации.