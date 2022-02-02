Экспорт продукции АПК из России с начала 2022 года снизился на 15%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из РФ с начала 2022 года по 30 января снизился на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $1 млрд 595 млн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

По данным аналитиков, экспорт зерновых снизился на 48%, до $379 млн, экспорт масложировой продукции вырос на 19%, до $437 млн, рыбы и морепродуктов - на 62%, до $285 млн.

Поставки мясной и молочной продукции увеличились на 15%, до $71 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 23%, до $187 млн. Экспорт прочей продукции АПК снизился на 41%, до $235 млн.

В структуре экспорта 18,8% поставок пришлось на ЕС, 13,4% - на Турцию, на Китай - 11,3%, на Южную Корею - 8,9%, Египет - 8,5%, Саудовскую Аравию - 3,6%, Алжир - 3,8%, Украину - 3,3%, Узбекистан - 3%, Норвегию - 2,9%, Алжир - 2,7%.

По данным на 30 января, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 46% в годовом выражении, до $300 млн, в Турцию - снизились на 31%, до $214 млн, в Китай снижение составило 59%, до $180 млн. Поставки в Южную Корею возросли на 36%, до $143 млн, в Египет - на 10%, до $136 млн.