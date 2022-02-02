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McDonald's в России сменил гендиректора

Должность занял Олег Пароев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором McDonald's стал Олег Пароев, сменивший Марка Карена, который покидает компанию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Макдоналдс" в России объявляет о смене генерального директора компании. Олег Пароев, занимающий в настоящее время позицию вице-президента по трансформации, сменит на этом посту Марка Карена, руководившего компанией с июня 2018 года", - отмечается в сообщении.

По данным компании, Пароев работает в компании с 2015 года на руководящих должностях.

McDonald's в России - сеть общественного питания, насчитывающая более 850 предприятий в 62 субъектах РФ.

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