McDonald's в России сменил гендиректора

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором McDonald's стал Олег Пароев, сменивший Марка Карена, который покидает компанию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Макдоналдс" в России объявляет о смене генерального директора компании. Олег Пароев, занимающий в настоящее время позицию вице-президента по трансформации, сменит на этом посту Марка Карена, руководившего компанией с июня 2018 года", - отмечается в сообщении.

По данным компании, Пароев работает в компании с 2015 года на руководящих должностях.

McDonald's в России - сеть общественного питания, насчитывающая более 850 предприятий в 62 субъектах РФ.