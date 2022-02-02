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Индия планирует купить у Белоруссии 1 млн тонн калийных удобрений в обход западных санкций

По данным Times of India, для продажи калия государственная Белорусская калийная компания может открыть счет в рупиях в индийском госбанке

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 февраля. /ТАСС/. Индия намерена приобрести у Белоруссии 1 млн тонн калийных удобрений. Это будет первая подобная сделка между двумя странами после того, как в отношении Минска были введены западные санкции, нацеленные на подрыв белорусского экспорта удобрений, сообщает в среду газета Times of India.

Как отмечает издание, для продажи калия государственная Белорусская калийная компания может открыть счет в рупиях в индийском госбанке, поскольку санкции Запада блокировали торговлю белорусскими удобрениями в долларах и евро.

БКК является экспортным подразделением ОАО "Беларуськалий" - второго по величине мирового производителя калия.

В 2021 году США и их союзники ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий". Великобритания ввела санкции, включающие, в частности, торговые меры в отношении калия и нефтепродуктов, запрет на приобретение ряда ценных бумаг, выпускаемых Белоруссией и ее государственными банками, предоставление Минску кредитов, а также оказание страховых услуг. Канада объявила о пакете секторальных санкций в отношении Минска, которые коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Белоруссии.

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БелоруссияСШАИндия
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