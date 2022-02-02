Пассажиропоток аэропорта Мурманска за 2021 год вырос более чем на 30%

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Мурманска в 2021 году составил 1 355 600 пассажиров, что на 32% больше, чем в доковидном 2019 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе авиаузла.

"Всего за 2021 год было обслужено 1 355 600 пассажиров, что превышает данные 2019 года на 32%", - говорится в сообщении.

Аэропорт Мурманска в 2021 году открыл новые направления. В 2021 году аэропорт Мурманска впервые запустил рейсы в Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь и Челябинск. Также с открытием прямых международных перелетов в расписании появились чартеры в Шарм-эш-Шейх.

В этом году маршрутную сеть аэропорта Мурманска планируется и дальше расширять за счет южных направлений, таких как Воронеж, Белгород и Краснодар в летний период. Также идет активное обсуждение возобновления чартерных рейсов из Мурманска в Анталию.