Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг в ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Об этом в среду заявил министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Завтра (3 февраля - прим. ТАСС) мы подпишем с Украиной соглашение о свободной торговле нового поколения. Торговля очень важна в наших отношениях с Украиной. В 2021 году ее объем составил $7,4 млрд, увеличившись на 59%", - цитирует министра газета Milliyet. Глава Минторга подчеркнул, что подписание соглашения "является важным шагом к достижению 10-миллиардного торгового оборота" между двумя государствами.

Муш также отметил, что соглашение о свободной торговле с Киевом стало "результатом более чем 10-летних переговоров" по подготовке этого документа. Министр не представил подробностей относительно условий соглашения.

Говоря о показателях внешней торговли Турции, глава ведомства сообщил, что "в январе текущего года наибольший объем импорта был зарегистрирован из России". По сравнению с январем 2021 года увеличение составило 149,8%, достигнут показатель в $4,56 млрд. Импорт из США при этом увеличился на 328% по сравнению с прошлым январем, но в денежном выражении составил $3,1 млрд.

Эрдоган 3 февраля прибудет с визитом в Киев. В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной. Помимо двусторонних тем турецкий лидер намерен обсудить с руководством Украины напряженность между Киевом и Москвой.