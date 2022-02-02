Миллер считает, что "Союз Восток" позволит поставлять в Китай 50 млрд куб. м газа в год

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Союз Восток", который будет проходить через Монголию в Китай, позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 млрд кубометров газа, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Проект магистрального газопровода "Союз Восток" очень масштабный. Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2" и позволит поставлять на самый динамично растущий в мире китайский газовый рынок около 50 млрд куб. м газа в год", - приводятся слова Миллера в сообщении российского холдинга.

В конце января "Газпром" сообщил о подписании с Монголией протокола результатов технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода "Союз Восток". По данным агентства МОНЦАМЭ, стороны планируют завершить проектирование газопровода в 2022-2023 годах. Общая протяженность газопровода по территории Монголии составит 962,9 км. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году. Газопровод может начать работу в 2027-2028 годах.

По словам главы "Газпрома", завершение ТЭО проекта "Союз Восток" - "это прохождение очень важного этапа реализации проекта, и одновременно - начало нового этапа". "Это переход на стадию проектирования", - добавил он.

"Газпром" и правительство Монголии 5 декабря 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток".

Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат. ТЭО подготовила компания специального назначения "Газопровод "Союз Восток".