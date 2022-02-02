"Промомед" начала поставки препарата для борьбы с осложнениями COVID-19 в медучреждения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Промомед" начала поставлять препарат для предотвращения тромбоза и тромбоэмболии "Энопарин" в российские лечебные учреждения. Об этом говорится в сообщении группы компаний.

"Первая партия антикоагулянта "Энопарин", зарегистрированного компанией во второй половине 2021 года, была отгружена с производственной площадки ГК "Промомед" - завода "Биохимик". Препарат, востребованный для борьбы с осложнениями новой коронавирусной инфекции, первыми получили пациенты Воронежской клинической больницы скорой медицинской помощи №1, волгоградских клинических больниц №1 и №12", - отмечается в сообщении.

Антикоагулянт "Энопарин" рекомендован Минздравом для предотвращения распространенного осложнения коронавируса - тромбоза и тромбоэмболии. Основным действующим веществом препарата является эноксапарин натрия. Лекарственное средство используют для профилактики и лечения тромбоза глубоких вен, профилактики ишемических осложнений нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда. Его поставки запланированы во все регионы страны, подчеркнули в ГК "Промомед".

В декабре ГК "Промомед" отгрузила первую партию инъекционного препарата от COVID-19 "Арепливир". Позже "Промомед" подала заявку на регистрацию противовирусных препаратов "Эсперавир" и "Омнивир" на основе молнупиравира, применяемого при лечении коронавирусной инфекции. Фармацевтическая компания "Промомед" создана в 2005 году. Компания занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов. В ее портфеле более 150 наименований лекарственных препаратов.