Москва обсуждает перенаправление поставок Минском калийных удобрений через порты России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вопрос переориентирования белорусских поставок калийных удобрений через российские порты стоит на повестке дня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Белоруссии переориентировать такие поставки с порта Клайпеды на порты РФ.

"Скорее, этот вопрос надо адресовать в Минэкономразвития. Хотел бы вас туда перенаправить. Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока [перенаправление] этих потоков еще не началось. Он на повестке дня, а по деталям - лучше в Минэкономразвития", - сказал Песков.