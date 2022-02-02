Более 40 предприятий КБР получили льготный кредит в рамках антикризисных мер в 2021 году

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 40 предприятий Кабардино-Балкарии (КБР) воспользовались программой льготного кредитования, проводимой государством в рамках антикризисных мер за прошлый год, сообщили в среду в региональном Минэкономразвития.

Федеральная программа льготного кредитования под 3% была запущена как антикризисная мера поддержки бизнеса во время пандемии в период нерабочих дней. Банк выдавал кредит по сниженной ставке, а государство компенсировало банку недополученные доходы в виде субсидий. Первый этап программы проходил с 9 марта по 1 июля 2021 года, второй - с 1 ноября по 30 декабря 2021 года.

"В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 льготные кредиты по программе поддержали более 26 тыс. компаний по всей стране и помогли сохранить около 650 тыс. рабочих мест. В Кабардино-Балкарии данной поддержкой воспользовались 43 предприятия, которые получили льготные кредиты на общую сумму более 114 млн руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше половины предприятий, которые воспользовались помощью государства, - предприятия общественного питания.