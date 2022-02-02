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Рубль укрепился на фоне заявления Пескова об обеспокоенности Кремля санкциями США

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился с 76,33 рубля до 76,09 рубля, евро опустился с отметки 86,25 рубля до 86 рубля, свидетельствуют данные площадки на 13:10 мск.

К 13:27 мск рубль замедлил укрепление. Так, курс доллара находился на уровне 76,1 рубля, евро торговался на уровне 85,99 рубля.

Рубль начал укрепляться после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об обеспокоенности Кремля непредсказуемым санкционным поведением Вашингтона.

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