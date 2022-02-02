Власти Греции снизят еще на 13% налог на недвижимость для граждан

АФИНЫ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Греции начинает новое снижение единого налога на недвижимость граждан страны на 13%, что даст им возможность платить в казну в общей сложности на €860 млн меньше каждый год по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Правительство приступает сегодня к новому смелому постоянному сокращению Единого налога на владение имуществом (ЭНФИА) на 13%, - сказал премьер. - Таким образом, оно даже выполняет в большей мере, чем было обещано, свое обязательство по общему снижению этого налога на 30%. Это решение, справедливое для общества и выгодное для экономики. Такой шаг означает, что теперь греки должны будут платить [в виде налога в казну] каждый год на €860 млн меньше, чем в 2018 году".

Мицотакис отметил, что средний доход населения снижается в результате международного энергетического кризиса и роста цен, который он вызывает в Греции, как и везде в Европе. "Именно поэтому государство продолжает субсидировать часть роста счетов [домохозяйств] за электроэнергию. Оно также предпринимает шаги по постоянному снижению налогов и сборов для увеличения дохода всех домохозяйств. А с 1 мая будет осуществлено второе значительное повышение минимальной заработной платы в стране", - сказал глава правительства.

По его словам, с новой системой исчисления единого налога на владение имуществом у 80% граждан Греции он уменьшится, у некоторых останется на прежнем уровне, а у незначительного меньшинства (владельцев большой и дорогостоящей недвижимости - прим. ТАСС) - примерно 6% граждан - он в разумной мере возрастет. Мицотакис подчеркнул, что сокращение налога происходит в тот момент, когда "реальная стоимость жилой собственности в некоторых районах удвоилась, а то и утроилась".

Премьер отметил, что "в основе плана правительства лежит заметное снижение основного налога на здания, а на земельные участки сокращение достигает 50%". "Таким образом, наибольшая выгода возникает для объектов в средней и нижней зонах стоимости объектов недвижимости. Другими словами, явный выбор был сделан в пользу среднего класса и наименее обеспеченных слоев населения. Характерно, что теперь 30-процентная скидка будет теперь распространяться на недвижимость стоимостью до €100 тыс. вместо €60 тыс. ранее. Распределение ставок налога становится более справедливым", - пояснил Мицотакис.

Он подчеркнул, что новая инициатива правительства по снижению налога на недвижимость основана на последовательно проводимой экономической политике, которая предполагает и дополнительные меры по оказанию помощи населению. "Она действует в сочетании с другими мерами, введенными постоянными нормативными актами, такими как более низкие налоговые ставки, приостановка взимания налога солидарности в частном секторе (он удерживался с годовых доходов наиболее обеспеченных слоев населения для поддержки бедных граждан - прим. ТАСС) и обнуление налога на родительские пособия", - сказал премьер, напомнив об увеличении пособий пенсионерам с низким доходом. Мицотакис подчеркнул, что новое снижение налога на недвижимость заложено в утвержденном госбюджете на текущий год.