Путин примет участие в форуме "Деловой России" 3 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует 3 февраля принять участие в форуме "Деловой России", сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет видеоконференция, президент, конечно, выступит там (на форуме "Деловой России" - прим. ТАСС)", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

В декабре на встрече с главой государства руководитель "Деловой России" Алексей Репик пригласил Путина принять участие в форуме. Президент тогда заверил, что постарается это сделать. Он отметил, что ему всегда очень интересно принимать участие в мероприятиях "Деловой России", поскольку они носят не ритуальный, а предметный и деловой характер.