Самая северная АЭС в Европе предотвратила выброс 557 тыс. тонн CO2 с начала 2022 года

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Кольская АЭС, самая северная АЭС в Европе, с начала 2022 года предотвратила выброс в атмосферу около 557 тыс. тонн углекислого газа (CO2), выработав 1 111,5 млн кВтч электроэнергии за январь, что на 10,4% превышает объем выработки за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кольской атомной электростанции.

"За первый месяц 2022 года Кольская АЭС выработала 1 111,5 млн кВтч электроэнергии, что на 10,4 % превышает объем выработки атомной станции за аналогичный период прошлого года. При производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 557 тысяч тонн углекислого газа (CO2)", - говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1520 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

По итогам 2021 года Кольская атомная электростанция направила в Единую энергетическую систему страны более 9,3 млрд кВтч. АЭС обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.