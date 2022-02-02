Газ в Европе вновь торгуется выше $900 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду вновь поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $918,2 за 1 тыс. куб. метров, или €78,585 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа составляет около 3%.

Накануне цена газа в Европе снизилась на 10% на фоне увеличения номинаций со стороны "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины.