Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать курс гривны и успокоить рынки

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Украине удалось сдержать падение национальной валюты и успокоить финансовые рынки на фоне "информационной паники", вызванной кризисом безопасности в стране. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Что касается гривны: я считаю, что на сегодня мы ситуацию сдержали, несмотря на ту информационную панику. Мы сделали много разных шагов, стабилизировали гривну и успокоили рынки", - заверил президент.