Инвестиции промышленных предприятий Алтайского края выросли более чем на 12% в 2021 году

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Промышленные предприятия Алтайского края увеличили инвестиционные вложения более чем на 12% в прошлом году - до 14,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

"По итогам 2021 года промышленные предприятия увеличили инвестиционные вложения до 14,8 млрд рублей, прирост к уровню 2020 года составил более 12%. Годом ранее этот показатель составлял 13,1 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства составил 101,7%. Рост производства показали такие сферы как сельскохозяйственное машиностроение, вагоностроение, производство текстильных изделий, добыча бурого угля. Однако в ряде отраслей промышленности зафиксировано и снижение индекса промышленного производства.

"В добыче полезных ископаемых индекс промпроизводства составил 89,5%. Основной причиной этого стало изменение состава и количества концентратов в добываемой полиметаллической руде, а также особенности золоторудных месторождений. В разных слоях залежей руды фиксируется большее содержание концентратов цинка, но меньшее содержание других металлов, что и влияет на итоговые показатели промпроизводства, которые могут изменяться год от года. К 2025 году благодаря реализации инвестпроекта АО "Сибирь-Полиметаллы" будет значительно увеличено количество добываемой руды, в связи с чем по данной отрасли прогнозируется значительный рост", - подчеркнули в министерстве.

В 2020 году инвестиции в промышленность Алтайского края превысили 13 млрд рублей, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. По итогам 2020 года индекс физического объема промышленного производства в Алтайском крае составил 99,9%.