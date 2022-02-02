Росфинмониторинг полностью имплементирует нормы ФАТФ по снижению рисков от криптовалют

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг при реализации дорожной карты по регулированию операций с криптовалютой в России будет исходить из необходимости наиболее полной имплементации Рекомендаций ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF - организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) по снижению рисков от криптовалют. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

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"Росфинмониторинг при реализации дорожной карты будет исходить из необходимости наиболее полной имплементации Рекомендаций ФАТФ, направленных на снижение рисков использования виртуальных активов в противоправной деятельности", - отметили в ведомстве.

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту "Регулирование деятельности P2P-платформ" (по регулированию операций с криптовалютой в России - прим. ТАСС). В решении ряда указанных в дорожной карте задач Росфинмониторинг участвует в качестве ответственного или соисполнителя. Федеральная служба должна будет, например, имплементировать требования ФАТФ в части виртуальных активов в разрабатываемую систему регуляторно-ограничительных мер, сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.

Помимо этого, федеральная служба будет участвовать, в частности, в проработке законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в части определения ответственности за совершение преступлений с использованием цифровых валют, а также поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающихся регулирования оборота цифровых валют.

Ранее, 26 января, Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. 20 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Концепция же Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета.