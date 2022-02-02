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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 76 руб. впервые с 20 января - данные торгов.

Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать курс гривны и успокоить рынки
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