Биржевая цена мазута вновь обновила максимум

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Биржевая цена на топочный мазут по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в среду поднялась выше 30,7 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топочного мазута выросла за день на 1,9%, до 30,74 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой рекорд по этому виду топлива был зафиксирован 31 января (30,26 тыс. рублей за тонну).

Зимний и летний дизель продолжают дешеветь. Стоимость зимнего дизеля уменьшилась на 0,8%, до 60,1 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля - на 0,2%, до 55,82 тыс. рублей за тонну. При этом цена межсезонного дизеля немного подросла - на 0,4%, до 57,46 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,2%, до 50,595 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,8%, до 53,82 тыс. рублей за тонну. Цена авиакеросина снизилась в среду на 0,05%, до 61,53 тыс. рублей за тонну, после того как в предыдущий торговый день достигла нового максимума.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 7,7%, до 28,87 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал только почти на 3%, до 24,66 тыс. рублей за тонну.