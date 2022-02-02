Путин: российский ТЭК динамично развивается и вносит значимый вклад в рост экономики

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) демонстрирует хорошую динамику развития и вносит серьезный вклад в рост национальной экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на церемонии вручения в Кремле высших государственных наград выдающимся деятелям.

"Отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику, вносит значимый вклад в национальный экономический рост", - сказал глава государства. Он отметил, что на церемонии будут вручены награды председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру и главе компании "Транснефть" Николаю Токареву.

Путин подчеркнул, что прочную основу для повышения качества и уровня жизни людей составляет именно устойчивое развитие экономики, в том числе работа ее ключевых отраслей, системообразующих компаний, на которых "лежит большая ответственность как за выполнение принципиально важных задач внутри страны, социальных обязательств, так и за укрепление потенциала России в целом, в том числе ее экспортного потенциала, ее позиции на внешних рынках".

"Наше общее движение вперед складывается из успеха множества предприятий, производств, конструкторских бюро, научных центров, из повышения их эффективности и конкурентоспособности", - указал президент. "Именно на решение таких задач направлены трудовые, профессиональные усилия Виктора Анатольевича Полякова (заместитель гендиректора - управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" - прим. ТАСС), под чьим руководством идет создание двигателей в том числе для авиации, включая наш перспективный лайнер МС-21", - отметил в частности Путин.

Обращаясь к присутствующим на церемонии, он сказал, что их достижения "вызывают чувство самой искренней гордости, дают уверенность в том, что история успехов России, выдающихся свершений непременно будет продолжена".