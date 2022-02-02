В PGNiG заявили, что ЕК должна повторно рассмотреть жалобу на "Газпром" от 2017 года

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) должна повторно рассмотреть поданную польской энергетической компанией PGNiG в 2017 году жалобу на "Газпром", которая была отклонена ЕК в 2019 году. Об этом заявил в среду в Twitter глава PGNiG Павел Маевский.

Руководитель компании прокомментировал вынесенное в среду Европейским судом юстиции постановление, согласно которому по процессуальным причинам отменено решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики "Газпрома".

"Победа в суде ЕС означает, что Европейская комиссия должна повторно рассмотреть жалобу PGNiG от 2017 года", - констатировал Маевский. "Мы рассчитываем на то, что Еврокомиссия использует шанс, который дает сегодняшний вердикт, чтобы предпринять решительные действия по отношению к нарушению "Газпромом" норм конкуренции", - добавил он.

В жалобе PGNiG от марта 2017 года содержались утверждения о том, что в условиях дефицита поставок, с которым заявитель столкнулся в 2009 и 2010 годах, "Газпром" заключил контракт на поставку дополнительного газа на условиях, направленных в том числе на усиление своего влияния в управлении польским участком Ямальского газопровода. Еврокомиссия решила отклонить жалобу, но суд поддержал ее на том основании, что ЕК не предоставила достаточно информации польской стороне.

Второе решение

В другом вынесенном во вторник постановлении европейский суд отказал PGNiG в отмене решения Еврокомиссии по антимонопольному делу в отношении "Газпрома" по обязательствам российской компании для решения проблем конкуренции, поднятых Еврокомиссией в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы.

В мае 2018 года Еврокомиссия прекратила антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", начатое в 2012 году по жалобе Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии, которые обвинили российский газовый холдинг в злоупотреблении положением на рынке и в завышении цен на газ. Тогда ЕК и "Газпром" договорились об урегулировании, разбирательство не повлекло штрафа, при этом Еврокомиссия обязала российский концерн обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.

Позже, в октябре 2018 года, PGNiG оспорила в суде Евросоюза результат антимонопольного разбирательства Европейской комиссии в отношении "Газпрома". В оценке польской компании Еврокомиссия подошла к решению вопроса без должной осмотрительности, заняв свою позицию "в явном противоречии с собранными доказательствами, а также с нарушением ряда процессуальных норм права ЕС".