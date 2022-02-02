Конечные цены на электроэнергию на оптовом рынке выросли на 4,9% в 2021 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Одноставочная цена оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) (состоит из стоимости биржевых цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и цены мощности, но не включает в себя сетевой тариф и сбытовую надбавку) выросла по итогам 2021 года на 4,9%, что значительно ниже уровня инфляции за прошлый год. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Совет рынка".

"Как показывает динамика одноставочной цены, раздельная торговля на оптовом рынке двумя товарами - электрической энергией и мощностью - обеспечивает относительную стабильность цен на электроэнергию для российских потребителей и помогает избежать на российском рынке резких ценовых всплесков, характерных для рынков с единым ценообразованием. Предварительный анализ розничных рынков свидетельствует, что рост конечных цен для розничных потребителей в прошлом году также был не только ниже темпов инфляции, но и ниже значений показателей, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития для 2021 года", - отметил глава ассоциации Максим Быстров.

Вместе с тем, на рынке "на сутки вперед" в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) цена электроэнергии сложилась на уровне 1 тыс. 403,6 рублей за МВт·ч, что на 15,8% выше показателя 2020 года. В ассоциации пояснили, что рост обусловлен восстановлением экономики и выводом из резерва менее эффективной генерации, следствием чего является отставание эффективного предложения от спроса. Во второй ценовой зоне ОРЭМ (Сибирь) рост цен на РСВ составил 7,4%, до 936 рублей за МВт·ч.

Уровень расчетов на оптовом энергорынке составил 99,4%, что на 0,5 п. п. ниже, чем годом ранее. Совокупная задолженность за 2021 года выросла на 13,56 млрд рублей и достигла 86,4 млрд рублей. На розничных рынках объем долгов вырос на 2,4 млрд рублей - до 289,4 млрд рублей.

По данным "Совета рынка" среднечасовое энергопотребление в 2021 году увеличилось относительно 2020 и 2019 годов на 6,2% и 2,6% соответственно. При этом в первой ценовой зоне показатель вырос на 6,7%, а во второй - на 4,4%. В неценовой зоне Дальнего Востока потребление возросло на 5,6% к показателю за 2020 год. Среднечасовая выработка в Единой энергосистеме РФ увеличилась на 7,1%.