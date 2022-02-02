Минвостокразвития проконтролирует вопрос об увеличении финансирования ремонта дорог в ДФО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Вопрос приведения к нормативному состоянию дорог в городах Дальнего Востока стоит на особом контроле Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и касается это, в первую очередь, увеличения финансирования. Об этом в среду сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время рабочей поездки в Благовещенск.

"Серьезные вопросы поставили по доле дорог [которые находятся] в нормативном состоянии, и о доле дорог, которые нуждаются в модернизации. О том, что дороги напрямую влияют и на смертность людей, на продолжительность жизни <…> Мы эту работу подхватим, и будем на площадках правительства РФ, я думаю, предлагать рассмотреть и в рамках правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока в целом, вопрос увеличения финансирования и усиления этой работы", - сказал Чекунков.

Он добавил, что Минвостокразвития будет добиваться, чтобы уровень поддержки Дальнему Востоку в части реализации проектов со стороны министерства финансов и всего федерального правительства было максимальным.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов обратил внимание на то, что, согласно соцопросам, состояние дорожной сети занимает первое место в списке проблем, называемых населением. В регионе дороги разрушаются в том числе из-за паводков.