Переходное правительство Мали объявило дефолт по выпуску гособлигаций

ПРЕТОРИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Республика Мали объявила в среду дефолт по выпуску государственных облигаций на общую сумму $4,67 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Минфина африканской страны.

"Из-за введенных [против Мали] ограничений и несмотря на наличие достаточных резервов у казначейства [Мали], Центральный банк Мали не погасил облигации, срок выплаты по которым истек 28 января", - цитирует агентство документ министерства. Одновременно Минфин объявил, что выполнит все свои обязательства по долгам как только будут сняты ограничения, наложенные на национальный финансовый сектор Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Состоявшийся 9 января текущего года саммит ЭКОВАС ввел третий по счету пакет санкций против Мали за задержку в переходе к гражданским институтам правления. Среди принятых мер - введение ограничений на финансовые операции и доступ властей Мали к средствам банков, объединяющих страны ЭКОВАС. В результате Минфин Мали не смог провести размещение трех новых выпусков своих облигаций.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Мали находится сейчас под жесткими санкциями ЭКОВАС, которое требует от военного руководства скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения выборов.