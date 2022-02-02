Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа за год вырос на 73%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Северного Кавказа ежегодно демонстрируют прирост отдыхающих. Так, в 2021 году турпоток на "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" вырос на 73% по сравнению с позапрошлым годом, сообщили журналистам в среду в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Всесезонные горные курорты под управлением Минэкономразвития РФ - "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" за 2021 год приняли на 73% больше отдыхающих по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении.

Турпоток горных курортов растет ежегодно. В частности, число отдыхающих продолжало увеличиваться даже в 2020 году, когда всю весну и часть лета они были закрыты из-за эпидемиологических ограничений. Январь 2022 года уже подтвердил тренд на прирост турпотока - в первый месяц года курорты посетило на 14% больше гостей, чем в этот же период прошлого года.

По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, горные курорты - одно из самых перспективных направлений туристической отрасли макрорегиона, и рост турпотока на курорты подтверждает, что вложения государства в активный отдых - это долгоиграющие и выгодные инвестиции. "Еще один позитивный тренд - разрыв между горнолыжным и летним сезонами постепенно выравнивается. Задачи, которые ставит Минэкономразвития управляющей компании Кавказ.РФ - соответствовать росту интереса россиян, которые сейчас заново открывают для себя Северный Кавказ, вместе с числом туристов на курортах должны расти качество инфраструктуры, уровень сервисов, появляться больше всесезонных предложений", - цитирует пресс-служба Назарова.

Так, на "Архыз" в Карачаево-Черкесии за год приехали около 700 тыс. любителей активного отдыха, а это почти на четверть больше, чем в 2020 году, и почти вдвое больше по сравнению с допандемийным 2019-м. "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии тоже восстановился после локдауна и показал в 2021 году рост 120% по сравнению с предыдущим годом. За 12 месяцев его посетили почти 400 тыс. гостей. Увеличение турпотока на "Эльбрусе" - ежегодная тенденция, отмечают в компании.

Как отметил гендиректор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, рост числа гостей обязывает курорт соответствовать их ожиданиям. И первым шагом, по его словам, стал переход к онлайн-продажам ски-пассов и около 1000 новых бесплатных машино-мест в новом сезоне, чтобы не перегружать кассы и подъезд к курорту. "Следующий шаг в развитии "Эльбруса" - обновление его внешнего облика, реконструкция поляны Азау начнется уже летом этого года, дальше добавятся новые зоны катания, в том числе для новичков", - подчеркнул Тимижев.

Что касается чеченского "Ведучи", в прошлом году курорт принял на 20% больше туристов, чем в 2020 году. В этом году начнется строительство основной зоны катания на Северном склоне с уникальной для региона канатной дорогой. "Но даже имеющаяся базовая инфраструктура с одной трассой, инфоофисом и кресельным подъемником ежегодно привлекает на горный курорт все больше гостей, каждый год появляются новые сервисы. В 2021 здесь открылись новые трассы для всесезонного тюбинга, велопрокат, банные комплексы, кинотеатр", - добавили в компании.

О курортах

Ранее сообщалось, что горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус", где 4 декабря открылся зимний сезон, приняли 6,5 тыс. туристов в выходные.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт

Курорт "Архыз" первых гостей принял в декабре 2013 года. Он ориентирован на активный семейный отдых. Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года, на его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1,5 тыс. м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.