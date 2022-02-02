Осетроводы и Рыбный союз намерены войти в эксперимент по маркировке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Участники рыбной отрасли, в том числе Союз осетроводов и Рыбный союз, готовы подключиться к эксперименту по введению цифровой маркировки продукции. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

Как сообщили в ведомстве, в Росрыболовстве состоялось совещание по подготовке к эксперименту внедрения цифровой маркировки пищевой рыбной продукции, который пройдет в России с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Эксперимент коснется консервированной рыбы и икры, а также других видов рыбной продукции в потребительской упаковке.

"Представители объединений отметили, что поддержат эксперимент и предложат кандидатов в рабочую группу. Президент союза осетроводов Александр Новиков подтвердил свое участие в рабочей группе, а также готовность предприятий включиться в процесс тестирования", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Росрыболовстве, председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе совещания отметил, что данные по динамике продаж в рознице являются аргументом в пользу маркировки. "Сейчас этой информации нет, что на данный момент мешает планированию производства, логистики и так далее. И сети этим злоупотребляют. Если такой механизм будет реализован на основании постановления правительства, это, конечно, будет существенный плюс в пользу маркировки", - пояснил он.

Что касается наказаний за выявленные нарушения, в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс внесены изменения, которые вводят штрафы и уголовную ответственность за оборот немаркированных товаров, непредставление данных в систему маркировки "Честный знак" и за подделку кодов маркировки, добавили в Росрыболовстве.

Заместитель руководителя ведомства Василий Соколов, чьи слова приводит пресс-служба, считает, что эксперимент стоит начать с маркировки консервов, осетровой и лососевой икры. "Участники совещания согласились, что 12 месяцев - это комфортный срок для проведения эксперимента. По оценкам Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), необходимо не менее 20 крупных и средних предприятий, в том числе с уникальными технологическими процессами. Росрыболовство проведет аналогичные совещания с производителями лососевой икры и консервов на Дальнем Востоке, а также направит материалы и приглашения в отраслевые ассоциации", - говорится в сообщении Росрыболовства.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.

Как напомнили в ходе совещания представители оператора маркировки ЦРПТ, в молочной отрасли цифровая маркировка вводилась поэтапно с 1 июня 2021 года. С 1 декабря она охватывает всю молочную продукцию, кроме фермерской - они подключаются к системе с 1 декабря 2022 года. На данный момент уже удалось обнаружить десятки тонн фальсифицированной молочной продукции.

В других категориях также заметны успехи: в фармацевтической отрасли выявлены продажи наркотических препаратов без рецептов и поставки в аптеки лекарств, предназначенных для больниц. В табачной отрасли после введения маркировки появились 18 новых фабрик, а 29 нелегально работавших были закрыты. По данным Федеральной таможенной службы, выявляемость контрафактного табака за 11 месяцев 2021 года выросла в шесть раз по сравнению с таким же периодом 2020 года.

В конце декабря 2021 года правительство России разрешило предоставлять производителям данные по полной цепочке сбыта, реализованных объемах, товарным остаткам по всем точкам и средним ценам на их продукцию по конкретному региону.