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Вице-премьеры РФ и Армении обсудили восстановление транспортного сообщения в Закавказье

Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-армянских отношений, состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Зампреды правительств России и Армении Алексей Оверчук и Мгер Григорян в среду обсудили работу трехсторонней группы и перспективы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"В ходе встречи также были затронуты вопросы повестки дня трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

В свою очередь на сайте правительства России сообщается, что стороны также "обсудили актуальные вопросы российско-армянских отношений, состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества". "Алексей Оверчук и Мгер Григорян подчеркнули важную роль компании "Южно-Кавказская железная дорога" для экономики Республики Армения и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора", - отмечается в сообщении.

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