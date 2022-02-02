Минвостокразвития поддержало идею о мастер-плане реновации космограда Циолковский

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержало идею включить в число городов, для которых будет разработан мастер-план реновации, город Циолковский в Амурской области. Об этом в среду после совещания с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым сообщил журналистам губернатор Приамурья Василий Орлов.

По поручению президента РФ Владимира Путина необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тыс. человек. В Амурской области это города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында.

"Мы обсуждали о том, что необходимо создавать мастер-план в отношении пятого города - это город Циолковский. Почему? Этот город фактически на ближайшее десятилетие становится главным космопортом России <…> Но там необходимо создавать мастер-план, который бы интегрировал две части города между собой и рассчитал перспективу развития на ближайшим горизонте времени, по крайней мере, до 2035 года <…> Минвостокразвития поддержал эту концепцию", - сказал Орлов.

Он отметил, что на сегодня Циолковский состоит из двух городов: "старого" - часть города, которая была основана в 1970-е годы, и развита, когда там стояла военная часть, и новый город - микрорайон Звездный, построенный с нуля. "Который сегодня по сути воплотил в себе самое лучшее инженерное решение и, по сути, очень сильно отличается от старого города", - сказал Орлов.

По словам губернатора Приамурья, мастер-план будет проработан совместно с Госкорпорацией "Роскосмос", который будет представлен в месте с мастер-планами других амурских городов во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

Город Циолковский находится в 180 км к северу от Благовещенска, возле космодрома Восточный - первого гражданского космодрома в России. В нем проживает 7,1 тыс. человек.