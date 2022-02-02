{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕК назвала газ и атом зелеными переходными источниками энергии

© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) классифицировала атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии, способствующие переходу к безуглеродной экономике. Об этом говорится в принятом в среду Еврокомиссией документе под названием "Таксономия ЕС" - классификации видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям безуглеродной экономики.

"Еврокомиссия считает, что существует роль для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период", - говорится в документе. В нем, в частности, отмечается, что новые инвестиции в атомные электростанции разрешены до 2045 года, в газовую инфраструктуру - до 2030 года.

Глава Приамурья заявил, что затянувшееся открытие моста до КНР не отразится на тарифах
По словам Василия Орлова, строительство моста будет окупаться за счет так называемой провозной платы
Читать полностью