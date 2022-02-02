ЕК назвала газ и атом зелеными переходными источниками энергии

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) классифицировала атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии, способствующие переходу к безуглеродной экономике. Об этом говорится в принятом в среду Еврокомиссией документе под названием "Таксономия ЕС" - классификации видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям безуглеродной экономики.

"Еврокомиссия считает, что существует роль для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период", - говорится в документе. В нем, в частности, отмечается, что новые инвестиции в атомные электростанции разрешены до 2045 года, в газовую инфраструктуру - до 2030 года.