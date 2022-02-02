Титов: малый бизнес в России не волнуют заявления из Британии о возможных санкциях

ИЖЕВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил журналистам, что представителей российского малого и среднего бизнеса "никак не волнуют" заявления из Великобритании о возможных санкциях.

"Малый бизнес России это никак не волнует, точно могу сказать. И не думаю, что это влияет на развитие экономики, предпринимательства России. Тем не менее, я считаю, если деньги заработаны честно, дома куплены в соответствии с законом, границ в этом смысле не должно быть. А тем более каких-то приоритетов по национальному признаку", - отметил Титов в ходе рабочей поездки в Ижевск.

Он пояснил, что в полномочия российского бизнес-омбудсмена не входят задачи "бороться с английскими властями по защите отдельных имущественных прав".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее в интервью телеканалу Sky News, говоря о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне, отметила, что "ничего не исключается". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что заявления Трасс о возможных новых санкциях против российских бизнесменов подрывают инвестиционную привлекательность Соединенного Королевства. По его словам, "не так часто увидишь или услышишь такие прямые угрозы атаковать бизнес".