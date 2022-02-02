Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали обсуждать план по добыче нефти на март

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором планируется обсудить план по восстановлению добычи нефти в марте, началось, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Да, встреча началась", - сказал он. На встрече в формате видеоконференции министры должны обсудить план по восстановлению добычи нефти на ближайший месяц. С августа участники соглашения ОПЕК+ ежемесячно наращивают добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/c).

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран из 23, участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Министры рассмотрят доклад по рынку нефти, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+, который заседал накануне.

По словам собеседника ТАСС в одной из делегаций ОПЕК, сегодняшняя встреча не принесет сюрпризов, так как министры намерены обсудить "те же 400 тыс. б/с". Этому может способствовать и оптимистичный прогноз развития рынка в 2022 году, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+: как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, спрос на нефть вырастет на 4,2 млн б/с и уже во втором полугодии превысит уровень, на котором находился до пандемии.

И хотя нефтяные котировки находятся вблизи семилетних максимумов (на уровне $90 за баррель), экспортеры придерживаются заданных темпов, несмотря на просьбы потребителей ускорить рост предложения. Вот уже семь месяцев они наращивают добычу не более чем на 400 тыс. б/с, а фактически в отдельные месяцы рост оказывается еще ниже.

Если мониторинговый комитет ОПЕК+ придет к консенсусу и вынесет рекомендацию по уровням добычи на март, то закрепить его останется только на министерской встрече ОПЕК +, которая назначена на 16:00 мск.