Ростех испытал газогенератор двигателя для самолета SSJ New

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ростех провел первый этап испытаний газогенератора российского двигателя ПД-8 для самолета SSJ New, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно провела первый этап сертификационных испытаний газогенератора авиационного двигателя ПД-8 для регионального лайнера SSJ New. На уникальном стенде, не имеющем аналогов в России, были сымитированы условия, характерные для работы двигателя на высоте до 12 км", - говорится в сообщении.

Испытания опытного образца силовой установки начнутся в марте, сказал первый замгенерального директора Ростеха Владимир Артяков. Сертификационные испытания газогенератора продлятся до марта 2023 года. "Они будут вестись параллельно с испытаниями опытного образца силовой установки, первые запуски которого намечены уже на март текущего года", - сказал он.

Испытания газогенератора на высотном стенде прошли в ЦИАМ имени П. И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") и подтвердили расчетную тепловую модель компрессора, отмечает Ростех.

Образец нового двигателя ПД-8 был представлен на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. Госкорпорация "Ростех" сообщала ранее, что получение сертификата на двигатель ПД-8 запланировано на 2023 год. Самолет SSJ New, в котором предполагается значительно увеличить количество российских деталей, узлов и агрегатов, планируется сертифицировать в 2024 году.