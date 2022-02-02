Чернышенко: рост звонков за неделю в службу "122" составил 35%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество обращений от граждан в службу "122" за последнюю неделю увеличилось почти на 35%. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Вице-премьер в режиме видео-конференц-связи провел совещание по организации и обеспечению работы единой службы "122" в регионах. В совещании приняли участие представители Минцифры и Минздрава России, ОНФ, координационного и аналитического центров правительства, а также представители всех субъектов РФ.

"В ежедневном режиме совместно с ОНФ мы контролируем работу кол-центров. Рост количества заболевших, естественно, повлиял на нагрузку службы. За последнюю неделю увеличилось количество обращений в целом по стране почти на 35%. Несмотря на это, большинство регионов справляются с возросшим объемом. Среднее время ожидания ответа оператора составляет примерно минуту", - заявил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в некоторых субъектах показатели не соответствуют нормативам. "Основная причина - вовремя не было увеличено число операторов на линии. Поэтому прошу все регионы максимально объективно оценивать ситуации на местах. Еще раз обращаю внимание, что мы готовы оказать оперативную поддержку - ни в одном субъекте не должно быть нерешенных технических вопросов. При их появлении обращайтесь в координационный центр и Минцифры, коллеги всегда на связи", - добавил он.

Представители ОНФ на совещании сообщили, что специалисты совершили более 2,5 тыс. звонков и отправили около 22,5 тыс. смс-сообщений.

Чернышенко также обратил внимание на организацию дистанционного оформления больничных листов. Он поручил Минздраву совместно с Минцифры в кратчайшие сроки наладить эту работу для снижения нагрузки на поликлиники.

Организация обратных звонков операторов

Чернышенко также сообщил, что Минцифры проработан вопрос об организации обратных звонков операторов в случае недозвона в службу "122".

"В 33 субъектах, где для работы кол-центров используется программное обеспечение ПАО "Ростелеком", эта работа будет выстроена централизовано, по единому алгоритму. Остальным субъектам будут направлены рекомендации по налаживанию технологии организации таких вызовов, чтобы каждый житель смог получить необходимую консультацию или услугу. В целом это стандартный функционал любого кол-центра", - добавил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким.

Единая служба "122" была создана в ноябре 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина.